شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنعى إيناس النجار: امبارح كلمنا بعض وكان عندنا أمل كبير.. ربنا يرحمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة التونسية لطيفة، الفنانة الراحلة إيناس النجار، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" تويتر سابقاً: "اخر مرة شوفتك امبارح ومن اسبوعين واحنا عايشين على أمل، كلمتك وكلمتيني ورديتي عليا امبارح يا ايناس، كان عندنا أمل كبير احنا وكل الدكاترة ولكن قدر الله وماشاء فعل، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر أمك واختك وكل أهلك".



لطيفة تنعى ايناس النجار

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة إيناس النجار، حيث جاء في بيان عنها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة ايناس النجار".

وتابعت النقابة في النعي: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

كان أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى.

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).