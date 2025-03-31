شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات وتقابل حبيب وولاد الشمس ولام شمسية وظلم المصطبة تفوز بجوائز إنرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت العديد من الأعمال المشاركة في الموسم الدرامي هذا العام بتصويت كأس إنرجي للدراما في موسمه التاسع على التوالي.

وحصلت الأعمال المشاركة في مسابقة راديو إنرجي 92.1 السنوية، على أكثر من 4 ملايين صوت على مدار شهر رمضان.

كما اختارت لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما قائمتها لأفضل الأعمال والممثلين هذا العام، المكونة من الناقد محمد نبيل، ورامي المتولي، وفايزة هنداوي.

أعلنت محطة راديو إنرجي 92.1 اختيار الزعيم عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من كأس إنرجي للدراما، وسيتم تكريمه في الحفل السنوي المقرر إقامته قريبا.

وجاءت اختيارات لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما التي تم الكشف عنها خلال آخر حلقات البرنامج الذي يقدمه محمد طارق أضا على النحو التالي:

1. أفضل مسلسل طويل (محجوبة)

2. أفضل مسلسل درامي قصير (لام شمسية)

3. أفضل مسلسل كوميدي قصير (اشغال شقة جدا)

4. أفضل ممثل مناصفة ( فتحي عبد الوهاب - عن مسلسل ظلم المصطبة )

5. أفضل ممثل (أحمد السعدني – عن مسلسل لام شمسية)

6. أفضل ممثلة مناصفة (ريهام عبد الغفور – عن مسلسل ظلم المصطبة)

7. أفضل ممثلة امينة خليل عن مسلسل لام شمسية)

8. افضل بطل تاني دراما (محمد شاهين - عن دوره في مسلسل لام شمسية)

9. افضل بطل تاني كوميدي ( مصطفي غريب - عن دوره في مسلسل اشغال شقة جدا)

10. افضل ممثل كوميدي ( هشام ماجد - عن دوره في مسلسل اشغال شقة جدا)

11. افضل ممثلة كوميدي (هدي المفتي - عن دورها في مسلسل ٨٠ باكو)

12. افضل بطلة تانية دراما ( يسرا اللوزي - عن دورها في مسلسل لام شمسية)

13. افضل بطلة تانية كوميدي ( انتصار - عن دورها في مسلسل ٨٠ باكو)

14. افضل ممثلة مساعدة ( دنيا سامي عن دورها في مسلسل ٨٠ باكو – النص – نص الشعب اسمه محمد)

15. افضل ممثل مساعد (محمد عبده – عن دوره في مسلسل الشرنقة – ومسلسل منتهي الصلاحية)

16. افضل ممثل صاعد (علي البيلي - عن دوره في مسلسل لام شمسية)

17. افضل ممثلة صاعدة مناصفة (فاتن سعيد – عن دورها في مسلسل قهوة المحطة- ظلم المصطبة – لام شمسية)

18. افضل ممثلة صاعدة ياسمينا العبد – عن دورها في مسلسل لام شمسية)

19. افضل مدير تصوير ( مصطفي فهمي -عن مسلسل لام شمسية)

20. افضل موسيقي تصويرية ( خالد الجابري - عن مسلسل ولاد الشمس)

21. افضل ديكور ( احمد فايز- عن مسلسل قلبي ومفتاحه)

22. افضل ستايلست ( مروة عبد السميع - عن مسلسل ظلم المصطبة)

23. افضل مونتاج (رامز عاطف - عن مسلسل الشرنقة)

24. افضل مخرج (كريم الشناوي - عن مسلسل لام شمسية)

25. افضل سيناريو ( عمرو سمير عاطف عن مسلسل الشرنقة)

وفازت الأعمال التالية بتصويت الجمهور:

1. افضل مسلسل طويل مناصفة : وتقابل حبيب – اش اش

2. افضل ممثل لمسلسل طويل: كريم فهمي – مسلسل (وتقابل حبيب)

3. افضل ممثلة لمسلسل طويل: ياسمين عبد العزيز – مسلسل (وتقابل حبيب)

4. افضل ممثلة لمسلسل طويل: مي عمر - مسلسل (اش اش)

5. افضل بطل تاني لمسلسل طويل: خالد سليم – عن مسلسل (وتقابل حبيب)

6. افضل بطلة تانية لمسلسل طويل: انوشكا – عن مسلسل (وتقابل حبيب)

7. افضل ممثل مساعد لمسلسل طويل: صلاح عبد الله – مسلسل (وتقابل حبيب)

8. افضل ممثلة مساعدة لمسلسل طويل: هدي الاتربي – مسلسل (العتاولة 2)

9. افضل ممثل صاعد لمسلسل طويل: مصطفي عماد – عن مسلسل (سيد الناس)

10. افضل ممثلة صاعدة لمسلسل طويل: ريم رأفت – عن مسلسل (وتقابل حبيب)

11. افضل طفل : علي البيلي – عن مسلسل (لام شمسية)

12. افضل مخرج مسلسل طويل: محمد الخبيري – عن مسلسل (وتقابل حبيب)

13. افضل سيناريو مسلسل طويل : عمرو محمود ياسين –مسلسل (وتقابل حبيب)

14. افضل تتر مسلسل طويل : اليسا – تتر مسلسل (وتقابل حبيب)

15. افضل اغنية ل مسلسل طويل : علي الله – حمادة هلال مسلسل (المداح 5 )

أما جوائز التميز هذا العام فجاءت على النحو التالي:

1. احمد داوود – عن مسلسل (الشرنقة)

2. كندة علوش – عن مسلسل (اخواتي)

3. دياب – عن مسلسل (قلبي ومفتاحه)

4. ماجد المصري – عن مسلسل (اش اش)

5. محمود حميدة – عن مسلسل (ولاد الشمس)

6. اياد نصار – عن مسلسل (ظلم المصطبة)

7. حسن مالك – عن مسلسل (منتهي الصلاحية)

8. حاتم صلاح – عن مسلسل (اخواتي)

9. احمد عبد الوهاب – عن مسلسل (الكابتن – اشغال شقة جدا)

10. ورشة سرد مريم ناعوم – عن مسلسل (لام شمسية)

11. جايزة تمييز ل مسلسل النص