شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنانة إيناس النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة إيناس النجار، حيث جاء في بيان عنها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة ايناس النجار".

وتابعت النقابة في النعي: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

كان أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى.

والأيام الماضية، طلبت الفنانة منة جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).