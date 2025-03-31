شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمي بعيد ميلادها: "بحبك يا صغننة قلبي انتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم شقيقتها ايمي سمير غانم بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم الإثنين 31 مارس، حيث نشرت صور برفقتها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ومنورة حياتنا وبتمتعينا بخفة دمك اللي مفيش زيها ما شاء الله… بحبك أوي يا صغننة قلبي انت".



دنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي

عرض للنجمة دنيا سمير غانم في شهر رمضان المنقضي، مسلسل عايشة الدور والتي تدور قصته حول أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ورحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

وعرض للنجمة إيمي سمير غانم خلال شهر رمضان المنقضي، مسلسل عقبال عندكوا وتدور قصته فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.