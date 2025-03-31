شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: تشرفت بصلاة العيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم مصطفى شعبان صورًا برفقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من صلاة العيد، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك: "تشرفت بصلاة العيد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل عام وكلنا بخير".



مصطفى شعبان

وكان متواجدا فى الصور الفنان أحمد عبد العزيز، الإعلامى عمرو الليثى، منه فضالى، المطرب مينا عطا، الفنان عزوز عادل، وصابرين، وسامحج حسين، واخرون .

وكان قد أشاد الإعلامى عمرو الليثى، بمسلسل «حكيم باشا» والذى حقق أعلى نسب مشاهدة عبر شاشة قناة «الحياة»، فى شهر رمضان 2025.

وقدم النجم مصطفى شعبان في شهر رمضان المنصرم مسلسل حكيم باشا بطولة دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.