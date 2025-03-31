شكرا لقرائتكم خبر عن منة جلال تهاجم صديقة إيناس النجار بسبب منشور يفيد وفاتها بسبب الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت نشوى عمران صديقة للفنانة إيناس النجار التي رحلت عن عالمنا عصر اليوم، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "توفت من الحب!.. في ناس فعلًا بتموت من الحب! بدون ذكر أسامي إنسانة طيبة فضلت تحب شخصية سامة 7 سنين لحد ما صحتها فضلت تدهور وماتت النهاردة".





وتابعت نشوى عمران: "اوعي تفضلي في علاقه توكسيك ليحصلك زيها، خليكي مع اللي شاريكي وحبي نفسك، بجد زعلانة عليكي قوي ومنك لله ياللي في بالي، ضميرك فين وهتنام ازاي".





وقامت الفنانة منة جلال بمشاركة المنشور التي كتبته نشوى عمران حيث هاجمتها قائلة: "انتى إنسانة مش محترمة عشان تكتبى وتقولى كدة انتى".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).