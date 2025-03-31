شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أسعدونا في مسلسلات رمضان ومكملين في أفلام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من النجوم أسعدونا في موسم دراما رمضان 2025، وتأثرنا بأدائهم الأكثر من رائع وحضورهم المبهر على الشاشة ومكملين في أفلام العيد، ومن تلك النجوم الفنان طه دسوقى الذى جعل كل المشاهدين يبكون على وفاته في مسلسل ولاد الشمس وأداؤه الصادق ليستمر في العيد بفيلم سيكو سيكو والفنان على صبحى مع مسلسل إخواتى لفيلم سيكو سيكو وأحمد عبد الحميد في مسلسل ظلم المصطبة لفيلم نجوم الساحل، ومحمد ثروت من مسلسل عقبال عندكوا لفيلم الصفا ثانوية بنات ومالك عماد في كامل العدد 3 لفيلم نجوم الساحل ولينا صوفيا في كامل العدد 3 لفيلم الصفا ثانوية بنات وفليكس من ولاد الشمس لفيلم نجوم الساحل.

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، أعلى إيراد في يوم وقفة عيد الفطر، حيث حقق ليلة عيد الفطر الأحد، إيرادات بلغت 2 مليون و8 آلاف و75 جنيهًا.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square.