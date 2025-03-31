شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يعزي أسرة إيناس النجار ويعتذر عن غيابه لأدائه العمرة والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور أشرف زكي التعزية لأسرة الراحلة إيناس النجار، فيما كشف عن تعذره الحضور والوقوف بجوار أسرتها، بسبب تواجده في السعودية لأداء العمرة.

فيما تجرى أسرة الفنانة إيناس النجار إجراءات سفر جثمان الراحلة لدفنها في موطنها - تونس، وتعرضت كل من والدة وشقيقة إيناس النجار للانهيار بالمستشفى، خاصة أنهما كانا بصحبتها.

وكان أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى.

والأيام الماضية، طلبت الفنانة منة جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).



إيناس النجار



إيناس النجار





الفنانة إيناس النجار



وفاة إيناس النجار

ايناس النجار