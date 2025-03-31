شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع رمضان البرنامج الأكثر مشاهدة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على منصة watch it، و يذاع البرنامج على قناة dmc.

ووجه الفنان محمد رمضان، الشكر للشركة المتحدة، وقناة dmc وجمع القائمين على برنامج "مدفع رمضان" الذى يذاع على قناة dmc، على نجاح البرنامج وإسعاد الكثير من المصريين".

وقال محمد رمضان: "كل الشكر للجمهور اللى متابع البرنامج انتوا سبب النجاح، وشكرا للمصريين اللى فيهم الخير واللي بيحبوا الخير لبعض، وكل سنة وانتم طيبين".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تمت صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

كما قدم الفنان محمد رمضان، خلال تقديم الحلقة الأخيرة من برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc أغنية "فى العيد".