شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد الخبيرى: "وتقابل حبيب" تحد كبير واجتهدنا وربنا كرمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد الخبيرى لـ"الخليج 365": إنه في غاية السعادة من نجاح مسلسله وتقابل الحبيب ورغم أنه كان تحديا كبيرا وسط الماراثون الرمضانى الكبير ومسلسلاته القوية لكن الله كرمنى كثيرًا بعد الجهد والتعب والصعوبات التي واجهناها بالإضافة إلى أن كم النجوم الذين قدموا المسلسل بداية من النجمة ياسيمن عبد العزيز مرورًا بكل اسم بالمسلسل كانوا سببًا كبيرًا لهذا النجاح.

وفى ختام حديثه قدم الخبيرى الشكر للشركة سينرجي المنتجة والكل النجوم أمام الكاميرا وخلف الكاميرا الذى كانوا سند وراء هذا النجاح.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.