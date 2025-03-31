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مصطفى حجاج: العيد أحلى مع أمى وأخواتى في روض الفرج

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  • مصطفى حجاج: العيد أحلى مع أمى وأخواتى في روض الفرج 3/6
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  • مصطفى حجاج: العيد أحلى مع أمى وأخواتى في روض الفرج 6/6

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القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان مصطفى حجاج صلاة العيد بمنطقته روض الفرج وقال لـ"الخليج 365": "أحرص على تأدية صلاة العيد مع أهلى وأخواتى في روض الفرج ولازم أروح أبوس إيد أمى وأقضى معاها أول يوم العيد وأكل كعك وبسكويت من إيدها زى ما تعودت".

أما عن حالته الصحية فكشف الفنان مصطفى حجاج عن تطورات حالته الصحية، قائلا: "تحسنت كثيرًا بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها، أنا تعافيت ومرت الأيام الصعبة، بفضل دعاء كل محبينى وأصدقائى وعائلتى".

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مصطفى حجاج فى روض الفرج مع عائلته 

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مصطفى حجاج فى روض الفرج مع عائلته 
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مصطفى حجاج فى روض الفرج مع عائلته 
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مصطفى حجاج فى روض الفرج مع عائلته 

وتابع حجاج قائلاً: "أعمل حاليًا على ألبوم قوى أتمنى أن ينال إعجاب كل المستعمين، وذلك بالتعاون مع أخويا وصديقى هانى محروس".

أجرى الفنان مصطفي حجاج عملية جراحية بالحنجرة بأحد المستشفيات، وطلب منه الأطباء الراحة التامة وعدم إرهاق نفسه في الكلام والحديث

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مصطفى حجاج فى روض الفرج مع عائلته 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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