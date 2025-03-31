إيوان يجدد نجاح أغنية قديمة له .. ويشوق المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني إيوان عن تجديد أغنية من أرشيفه، كانت قد حققت نجاحاً كبيراً.

وفي التفاصيل نشر إيوان على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات من تصوير العمل، وكتب تعليقا:"هالأغنية بتحبوها كتير…

جددتها ورجعت صوّرتها …شو إسمها ؟ احزروا الجواب والرابح (ة) ينتظر مني مفاجأة خاصة له..؟؟!"

يذكر أن أول أغنية لإيوان أطلقها عام 2003، بعنوان "قول إنشالله"، وفي عام 2004، أصدر إيوان أغنية ثانية بعنوان "ذنبي إيه"وتوالت أعماله بينها أغنية "ولا في الأحلام" وأغنية "لبناني"، وأيضاً الأغاني "حغني للدنيا" و"أكبر كذابة" و"أشوفك" باللهجة الخليجية،و"أديني جنبك" باللهجة المصريّة.

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