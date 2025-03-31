هكذا هنأت نادية الجندي الجمهور في عيد الفطر

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ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية نادية الجندي معايدة للجمهور في عيد الفطر، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كل عام وأنتم بألف خير.
. عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعًا، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات".
وكانت الجندي، قد هنأت الممثلة زينة بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر خاصية الحالة على حسابها، موجهة رسالة تهنئة لـ زينة، إذ كتبت: "حبيبة قلبي، كل سنة و أنتِ طيبة، و عقبال 100 سنة، مبروك المسلسل، بالتوفيق يا رب، وأتمنى لكِ الصحة والنجاح في كل أعمالك".
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