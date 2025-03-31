شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تكشف كواليس مقتلها في مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا على صفتحها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات مقطع فيديو يكشف عن مشهد مقتلها فى الحلقة الأخيرة من مسلسلها "وتقابل حبيب" هى والفنان خالد سليم وظهرت في الفيديو والجميع باللوكيشن يهنئونها هي وخالد سليم بالمشهد الممتع والرائع.

عُرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجوم، حيث شهدت الحلقة مشاهد مؤثرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت النجمة نيكول سابا تعليقا مطولا على نجاح دورها في وتقابل حبيب وكتبت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، "وكده انتهى مصير رقية العسكري.. الست الجبروت اللي خدت مني كل طاقتي وتعبتني واستفزتني وفي نفس الوقت عجبتني لدرجة خلتني أعيشها وأجسدها بكل تفاصيلها ووصلتني أكرّه الناس فيا.. وده كان سيف ذو حدّين.. وأعترف أنها مغامرة جريئة.. إن أوصل الشخصية على حساب كره الناس لي.. "مش سهلة.. بس مستاهلة".

وتابعت: "يا رب تكونوا استمتعوا معانا وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وأشوفكم دايماً بأعمال تنال إعجابكم وأعدكم المرة الجاية حتدعولي في كل كومنتاتكم بالخير والحب وليس الشر والكره واستروا ما شفتوا مننا بحبكم".

كانت مشاهد المواجهة بين نيكول سابا وخالد سليم هي الأقوى حين اتهمها بتدمير حياته واتهمته بأنها من أنقذت عائلته من الإفلاس بعد ضخ ملايين الدولارات في الشركة.

مشاهد نهاية نيكول سابا كانت قوية للغاية من خلال محاولة قتلها بالخنق ثم التعافي والمشي بصعوبة بالغة وقتلها مرة ثانية بالنار على يد خالد سليم ليقدم الثنائي أداء مبهرا في هذا المشهد ويتفاعل الجمهور مع المشاهد النهائية والأداء التمثيلي لنجوم العمل.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.