شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس النجار في آخر تصريحاتها: شوفت نظرة من جوزي مش حلوة بسبب مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الراحلة إيناس النجار للمذيعة راغدة شلهوب خلال برنامج سابع سما قبل وفاتها، إنها كانت تعانى من صدمة كبيرة عندما علمت إنها مصابة بمرض كبير، وشعرت أن زوجها وقتها ينظر لها بنظرة لم ترتح لها، أو بمعنى لها شفقة، مشيرة إلى أن أرسلت التحاليل الخاصة بها إلى أمريكا ووجدت أنها غير مصابة بأى شيء، والحمد لله كنا قد قررنا الانفصال.

وأضافت ايناس: جاءت التحاليل غير مطابقة للتحاليل التي قمت بإجرائها هنا، وأصدقائى نصحونى أن أجرى تحاليل في أمريكا، وبالفعل أجريت التحاليل وظللت ادعى ربنا بالشفاء والرحمة من تلك الفترة، وبالفعل كانت التحاليل سلبية.

وتحدثت ايناس بشأن قبولها لدور هوايدا في مسلسل الحلانجى بطولة النجم محمد رجب، والذى عرض في رمضان المنصرم، من إخراج معتز حسام، مشيرة إلى غنها كاهنت في البداية متخوفة من قبول الدور، لكنها بعد ذلك قررت ان تخوض التجربة، خاصة ان الدور والشخصية مميزين للغاية.





إيناس النجار



الفنانة إيناس النجار



إيناس النجار



إيناس النجار إيناس النجار