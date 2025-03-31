شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة إيناس النجار في رسالة مؤثرة لوالدها الراحل قبل وفاتها: ظهرنا اتقطم من بعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة إيناس النجار رسالة حزينة لوالدها الراحل قبل وفاتها، خلال برنامج سابع سما والذي عرض في رمضان، قائلة: ضهرنا اتقطم من بعدك.. وحشتنى جدًا.. والدى توفى من 2014، كل سنة الوجع بيزيد والفقد بيزيد، وبسبب حزننا عليه هو اللى أخرنا في شغلنا أنا وأختى، ولو شوفتوا قدامى هقوله وحشتنى ونفسى تكون معانا، ونرجع حياتنا زى ما هي قبل، نفسى أشم في ريحته وأتكلم معاه، مش عايزه حاجة خالص من الدنيا.

وقالت إيناس النجار للمذيعة راغدة شلهوب خلال برنامج سابع سما، مكنتش أعرف حاجة لما أروح اعزى في حد مكنتش بفهم ايه قيمة الوجع كنت بقضة الواجب وخلاص، لكن لما أبويا مات عرفت يعنى إيه وجع وظهر يتقطم وانك تبقى يتيم، ربنا يرحمه ويغفر له، انا بحبك يا بابا جدا.

وفى أخر الحلقة وجهت ايناس النجار رسالة للجمهور: كل سنة وانتوا طيبين.. ان شاء الله مصر تعيش في سعادة وخير والناس كلها تفرح وتتبسط بحياتها.

يشار إلى أن ايناس النجار توفيت صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج داخل إحدى المستشفيات.



ايناس النجار



إيناس النجار



الراحلة إيناس النجار



وفاة إيناس النجار