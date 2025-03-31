شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس النجار توفيت بسبب مضاعفات مرض السرطان.. مصادر مقربة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مقربة من الفنانة الراحلة إيناس النجار عن أن وفاة الفنانة الراحلة إيناس النجار كانت بسبب مضاعفات إصابتها بالسرطان فى مراحله الأخيرة، وأضاف المصدر أنهم فوجئوا بإصابتها بالمستشفى.

وكانت أعلنت أخت الفنانة إيناس النجار تعرضها لوعكة صحية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وكشفت عن دخولها المستشفي وطالبت الجمهور بالدعاء لها، فيما طلبت الفنانة منة جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).



إيناس النجار



وفاة إيناس النجار

وفاة إيناس النجار



إيناس النجار