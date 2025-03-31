شكرا لقرائتكم خبر عن "باقون.. أرضي أنا لا تُشترى" رسالة هلا رشدي وفارس قطرية للعالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المطربة هلا رشدي والشاعر فارس قطرية رسالة للعالم كله من احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، ومن قلب مصر وجهت هلا وفارس رسالة للعالم بأغنية "باقون" ومن خلال كليب الأغنية صورت هلا مأساة الشعب الفلسطيني مرتدية الزي الغزاوي، وسط الركام، وظهر في الكليب مشاهد أرشيفية لوصول المحتل لفلسطين.

وتقول كلمات الأغنية: "كان ياما كان في زمان بلد أصيلة عيشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة نعمة السلام والأمان كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة فجاة كل حاجة اتبدلت لشكل تاني بيتنا والشوارع واللغة وحتى الأغاني لما جه غريب سرق حرق أخد مكاني صوت الطيارات وهي بتضرب المباني بعدها لقينا نفسينا من غير مكان بنسند بعضنا علشان نحس بالأمان نقسم الرغيف ما بينا والخيم كمان ربنا امتحنا وكنا قد الامتحان ".

وتكمل الأغنية: "اوعي يوم تصدق أن صوت الحق واطي أو تسيب مكانك أوعي يا ابني يوم تطاطي سيبك من دموعي يابني سيبك من عياطي البلد بلدنا هما مش أصحاب مكان سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى يا من تريد شراء أرضي أرضي أنا لا تشتري يا أمي أني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب قد صمدت ولم اخن عهدي ليكي ولموطني والله حسبي وعده للمحتسب ان يستجيب .



هلا رشدي



هلا رشدي



هلا رشدي



هلا رشدي