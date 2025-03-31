عمرو محمود ياسين يبرر إنتحار يوسف

ميرنا وليد - بيروت - برر عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب"، إنتحار يوسف في نهاية العمل، مع الإشارة أن الممثل خالد سليم هو من جسد هذا الدور.



وفي التفاصيل كتب ياسين:" ليه اخترت ليوسف نهاية الانتحار.. في أكثر من سبب خلوني اشوف ان إنهاء يوسف لحياته نتيجه منطقيه، أولا يوسف نشأ في بيت في سيطرة أبويه شديدة، ودايما كان بيحاول يثبت إنه جدير بثقه العيله هو مش مجرد شخص خان مراته ده شخص حط نفسه في موقف إنه هينقذ الشركة والأسرة بزواج سري من رقيه قرار خطير حاول يبان فيه ان هو بيعمل شيء في تضحيه، لكن في النهاية خسر زوجته ليل وخسر صوره البطل قدام نفسه وأهله، و ظهر كتابع لرقيه بلا أي قدرة على اتخاذ القرارات بنفسه ،فقط منفذ لأوامرها وده أدى إلى حالة نفسية وهي انهيار الأنا المثالية ودي تحصل لما الشخص يحس إنه فشل في كونه نفسه".

وأضاف:" ثاني سبب خلاني اشوف إنه ينتحر هو احساسه بالعار ...الذنب ممكن يخلي الشخص يعتذر او يحاول يصحح لكن العار بيخلي الشخص عايز يختفي ، يوسف اتفضح بقى في جريمة قتل بقى في خيانه أسرية بقى في خداع في بيزنس بقى في جريمة تهريب تم كشفها ..بالإضافة إلى خسارته لاحترام الجميع حتى ولاده لما يكبروا فالعار هنا بيبقى مدمر اكثر من الذنب وده دافع قوي للإنتحار".

واستدرك:" ثالثا الخوف من العقاب الإدلال العلني شخص زي يوسف اتربى وسط رجال أعمال وأثرياء المجتمع هيخاف قوي من لحظه انه يتقبض عليه أو انه يلبس بدلة سجن أو ان الناس تتكلم عنه كمجرم ، فكل دي أسباب تخليه يشوف الانتحار قرار سيادي أخير يحافظ له على جزء من كرامته".

وختم:" وأخيرا ومع آخر الأحداث يوسف بيكون فقد الدعم من الأسرة (ابويه) وكمان فقد الدعم من إخواته وانتهت علاقته برقيه بكارثة ده يخليه يشعر انه لوحده تماما وما فيش حد ممكن يسمعه أو ينقذه ودي لحظه ممكن تدفعه ايضا للانتحار ما اخترتش انتحار يوسف من فراغ لكنه كان امر أنا فكرت فيه كويس جدا".