منة فضالي تحقق حلم لقاء رئيس هذه الدولة

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة فضالي صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، اليوم الإثنين.
وكتبت فضالي تعليقاً على الصورة عبرت فيه عن سعادتها بلقاء السيسي:"كان لي الشرف العظيم الكبير اليوم إني تشرفت بلقائي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حلمي أني أشوف سيادة الرئيس وأسلم عليه.. اليوم من احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.. حقيقي كان يوم جميل بيك يا ريس".
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