بعد نهاية " حكيم باشا " .. هذا ما قالته سهر الصايغ

ميرنا وليد - بيروت - مع إنتهاء مسلسل "حكيم باشا" الذي عرض في شهر رمضان المبارك لعام 2025، وجهت الممثلة المصرية سهر الصايغ رسالة للجمهور تمنت فيها أن تكون شخصيتها في العمل أعجبتهم، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الحمد لله، يارب تكون برنسه عجبتكم، وكل عام وأنتم بخير".
يذكر أن "حكيم باشا" هو بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، محمد نجاتي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، وعايدة فهمي.
المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.
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