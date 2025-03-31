فيلم " سيكو سيكو " يحقق هذا الإنجاز

ميرنا وليد - بيروت - تمكن فيلم سيكو سيكو من تصدر قائمة إيرادات الأفلام في أول أيام عيد الفطر، حيث حقق الأحد، إيرادات بلغت 2 مليون و8 آلاف و75 جنيهاً مصرياً.
فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.
الفيلم كوميدي اجتماعي، يتمحور حول شاب يعمل في شركة شحن وشاب آخر لاعب ألعاب فيديو، ويتورط الإثنين في مشكلة يحاولان الخروج منها.
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