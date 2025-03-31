شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعرة كوثر حجازى تكشف كواليس أغنية العيد ابتدى في احتفالية عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم تامر عاشور أغنية جديدة تحمل اسم العيد ابتدى والفرح ابتدى خلال احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى من كلمات كوثر حجازى وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر هاني محروس.

وأكدت الشاعرة كوثر حجازى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": مبسوطة بردود الأفعال على الأغنية خاصة أنها طرحت في حدث مهم وهو حضور الرئيس وتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، وفق ما أفادت قناة اكسترا نيوز منذ قليل.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "ذكريات العيد" خلال حضوره احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وقدم كورال أطفال دار الأوبرا أغاني العيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أدي الفنان تامر عاشور، أغنية جديدة بعنوان العيد ابتدا، خلال الحفل.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أهالي شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال حفل عيد الفطر، وفى لافتة إنسانية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساعدة مصابى الشرطة خلال تكريمهم بحفل عيد الفطر.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة أبناء الشهداء بالاحتفال بعيد الفطر، حيث اصطحب الأطفال داخل منطقة مخصصة للألعاب، لمشاركتهم الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر.

كما شارك الرئيس السيسي في توزيع الألعاب على الأطفال المتواجدين، وسط تجمع الأطفال حوله خلال احتفالية عيد الفطر.



