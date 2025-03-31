شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار والدة وشقيقة إيناس النجار فى المستشفى بعد إعلان وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الكشف عن وفاة الفنانة إيناس النجار تعرضت كل من والدتها وشقيقتها للانهيار بالمستشفى، خاصة أنهما كانا بصحبتها، وسوف يتم نقل جثمانها إلى تونس للدفن هناك كما صرحت صديقة مقربة منها.

أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بعد دخولها في غيبوبة وتعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى.

وأعلنت أخت الفنانة إيناس النجار تعرضها لوعكة صحية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وكشفت عن دخولها المستشفي وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

والأيام الماضية، طلبت الفنانة منة جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).



إيناس النجار



وفاة الفنانة إيناس النجار

