شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يعبر عن سعادته لردود الفعل على "لام شمسية: دعاء الناس لأبويا فرحني والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم أحمد صلاح السعدني، عن سعادته بعد ردود الأفعال الإيجابية لشخصية طارق، التي أداها ضمن أحداث مسلسل "لام شمسية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وقال أحمد السعدني، عبر حسابه على انستجرام: "كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، الحقيقة تعجز كلمات الشكر عن التعبير عن مدى سعادتي بردود الأفعال لمسلسل لام شمسية، ده شكر عام لكل كلمة حلوة اتقالت وربنا يقدرني وأرد على واحد واحد.. حقيقي علي راسي كلامكم".



تدوينه احمد السعدني

وأضاف السعدني: "أكتر حاجة كانت مفرحاني دعاء الناس لأبويا واقتران اسمي باسمه، يا رب يا حبيبي تكوني راضي عني وأي حاجة كويسه فيا أو بعملها هي ثمرة كلامك ليا ودعمك وحبك الكبير، ربنا يرحمك ويراضيك ويسعدك يا أغلى وأعظم أب".

وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل والتي تعرض تحت عنوان "اللام القمرية"، شهدت الحكم بالمؤبد على وسام "محمد شاهين" في قضية تحرشه بالطفل يوسف "علي البيلي"، فيما أحالت أوراقه للنيابة العامة في قضية تحرشه بالطفل إسماعيل.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.