شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة إيناس النجار بعد دخولها في غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد تعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها المستشفى، ودخولها في غيبوبة.

وأعلنت أخت الفنانة إيناس النجار تعرضها لوعكة صحية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وكشفت عن دخولها المستشفي وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

والأيام الماضية، طلبت الفنانة منة جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).