شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير مصطفى فهمى: مبسوط جدًا ومحظوظ بعملى في مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مدير التصوير مصطفى فهمى بنجاح مسلسل لام شمسية الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث كتب من خلال صفحته على موقع فيس بوك: "الحمد لله أنا مبسوط جدًا جدًا أني كنت محظوظ وأني اشتغلت على مشروع زي لام شمسية".

وتابع فهمى قائلاً: "الناس اللي صوروا دول هم السبب وكل واحد ليه حته في قلبي حبتدي مع إخواتي Karim El-shenawy وAli Hossam Ali إخواتي في كل حاجة، كريم الراجل ده بعيدًا عن موهبته الجباره وإنه فنان حقيقي ومخرج بجد الراجل ده بني ادم زي ما بيقول الكتاب الإنسانية عنده فوق كل شي وعلمني كتير جدًا على كل المستويات أنا محظوظ أنه أخويا وأتمنى أكون وصلت رؤيته الحقيقية الفنية اللى دايمًا ليها هدف زي ما هو عايز الرجل ده غيرني من مدير تصوير صورته حلوة لمدير تصوير بيحس بالبيصوره وزي مانت دايما بتقول وحنفضل نقول وراك push push push وحنطلع أحسن ما عندنا بنحبك يا كنكش".



بوست مصطفى فهمى



مصطفى فهمى وكريم الشناوى وفريق عمل مسلسل لام شمسية

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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