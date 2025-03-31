مسلسل فهد البطل الحلقة 30.. وفاة راوية والقبض على توفيق وفهد يقتل غلاب

فهد يخبر غلاب بأنه ابن حماد الجارحيتمكن فهد من الاحتيال على غلاب والحصول على نصف أرضه بواسطة البكاروة ورجل أعمال احتال عليه كان من المفترض أن يعملا معا فى مشروع واشتروا أراض منه، وبعد ذلك كشف فهد لغلاب أنه هو الذي اشترى الأراضي وفكره بالمقوله التي قالها لها أن "لو الأيام اتبدلت كان زماني أنا السيد والكل توابع"، كما يصدمه بأنه رفعت ابن شقيقه حماد الجارحي وسط صدمة وارتباك من غلاب.
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يخبر فهد غلاب أيضاً أنه اشترى الأرض بأموال كبيرة ولكنه حصل عليها من دولاب غلاب الذي يشتاط غضباً بعدما وجد الأموال غير موجوده بالفعل، ويتم القبض على توفيق التمساح بواسطة عمرو غلاب، وقبل بدء التحقيق أخبر توفيق عمرو بحقيقه غلاب وتجارته في المخدرات وأنه ليس والده من الأساس، لأن والده هو حماد الجارحي ولم يصدق عمرو ما قاله توفيق ولكنه سيبحث ورائه.
مفتل راوية على يد رجال غلابوتوالت الأحداث في الحلقة الأخيرة، حيث تخبر كناريا زوجها فهد بأنها حامل في توأم، وفى نفس الوقت يؤكد فهد أنه سيقوم بتزويج أخته راوية (كارولين عزمي) من صديقه ريكو (عصام السقا)، ولكن القدر يمنع فهد من تحقيق ما يتمناه، حيث يهجم مجموعة من الأشخاص المسلحين على المنزل الموجودة به راوية وكناريا، ويتم إصابة راوية بطلق ناري وتتوفى وسط انهيار من فهد وريكو وكناريا.
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فهد يقتل غلاب وعمرو يستقبل للدفاع عنهيذهب فهد إلى منزل عمه غلاب مسرعاً ويرفع السلاح في يده ليقتله انتقاماً منه على قتل راوية، ولكن يحضر الضابط عمر الذي يكشف أنه تأكد من عمليات غلاب الاجرمية وتجارته في الممنوعات، ويكشف فهد لعمرو أنه شقيقه وأظهر له العلامة في يده والتي تتطابق مع الموجوده بيده هو وأختهما راوية، ويحاول عمر اقناع فهد بعدم قتل غلاب ولكن فهد يضربه بالرصاص.
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يُشيّع فهد وعمر جثمان أختهما راوية وسط بكاء وانهيار من فهد، وبعدها يبلغ عمرو، أخيه فهد أنه سيسلمه إلى الشرطة لأنه تعهد عدم مخالفة القسم الذي قسمه في كلية الشرطة بعدم مخالفة القانون، وانتهت الأحداث بكشف عمرو لأخيه فهد أنه سيستقيل من الشرطة ليكون المحامي الذي يدافع عنه فى القضية، وذلك أمام قبر راوية شقيقتهما بعد دفنها مباشرة .
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مسلسل "فهد البطل" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.
وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.
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