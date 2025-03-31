مسلسل فهد البطل الحلقة 30.. وفاة راوية والقبض على توفيق وفهد يقتل غلاب

فهد يخبر غلاب بأنه ابن حماد الجارحي

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مفتل راوية على يد رجال غلاب

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فهد يقتل غلاب وعمرو يستقبل للدفاع عنه

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:24 صباحاً - أحداث مثيرة ومتسارعة شهدتها الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل "" حيث بدأت الحلقة بوصول خبر مقتل نادر التمساح ()، إلى والده توفيق ()، ثم يسافر فهد () إلى الصعيد ومقابلة غلاب () ويخبره بتخطيط توفيق لقتل ابنه عمرو غلاب (أحمد ماجد)، وذلك من أجل الإيقاع بين غلاب وتوفيق والتخلص منهما سوياً.تمكن فهد من الاحتيال على غلاب والحصول على نصف أرضه بواسطة البكاروة ورجل أعمال احتال عليه كان من المفترض أن يعملا معا فى مشروع واشتروا أراض منه، وبعد ذلك كشف فهد لغلاب أنه هو الذي اشترى الأراضي وفكره بالمقوله التي قالها لها أن "لو الأيام اتبدلت كان زماني أنا السيد والكل توابع"، كما يصدمه بأنه رفعت ابن شقيقه حماد الجارحي وسط صدمة وارتباك من غلاب.يمكنكِ قراءة.. أحمد العوضي: فهد البطل مسلسل الشارع الأوليخبر فهد غلاب أيضاً أنه اشترى الأرض بأموال كبيرة ولكنه حصل عليها من دولاب غلاب الذي يشتاط غضباً بعدما وجد الأموال غير موجوده بالفعل، ويتم القبض على توفيق التمساح بواسطة عمرو غلاب، وقبل بدء التحقيق أخبر توفيق عمرو بحقيقه غلاب وتجارته في المخدرات وأنه ليس والده من الأساس، لأن والده هو حماد الجارحي ولم يصدق عمرو ما قاله توفيق ولكنه سيبحث ورائه.وتوالت الأحداث في الحلقة الأخيرة، حيث تخبر كناريا زوجها فهد بأنها حامل في توأم، وفى نفس الوقت يؤكد فهد أنه سيقوم بتزويج أخته راوية () من صديقه ريكو ()، ولكن القدر يمنع فهد من تحقيق ما يتمناه، حيث يهجم مجموعة من الأشخاص المسلحين على المنزل الموجودة به راوية وكناريا، ويتم إصابة راوية بطلق ناري وتتوفى وسط انهيار من فهد وريكو وكناريا.إقرئي أيضاً.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025يذهب فهد إلى منزل عمه غلاب مسرعاً ويرفع السلاح في يده ليقتله انتقاماً منه على قتل راوية، ولكن يحضر الضابط عمر الذي يكشف أنه تأكد من عمليات غلاب الاجرمية وتجارته في الممنوعات، ويكشف فهد لعمرو أنه شقيقه وأظهر له العلامة في يده والتي تتطابق مع الموجوده بيده هو وأختهما راوية، ويحاول عمر اقناع فهد بعدم قتل غلاب ولكن فهد يضربه بالرصاص.يُشيّع فهد وعمر جثمان أختهما راوية وسط بكاء وانهيار من فهد، وبعدها يبلغ عمرو، أخيه فهد أنه سيسلمه إلى الشرطة لأنه تعهد عدم مخالفة القسم الذي قسمه في كلية الشرطة بعدم مخالفة القانون، وانتهت الأحداث بكشف عمرو لأخيه فهد أنه سيستقيل من الشرطة ليكون المحامي الذي يدافع عنه فى القضية، وذلك أمام قبر راوية شقيقتهما بعد دفنها مباشرة .تابعي المزيد ..طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينما

مسلسل "فهد البطل" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

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