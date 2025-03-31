شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 5 أغانى للعيد.. تعبر عن فرحة العيد منذ الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الشعب المصرى بأول أيام عيد الفطر اليوم الاثنين، ويوجد عدد من الأغانى التى قدمت احتفالاً بالعيد، ومن أجمل الأغانى والتى تعبر عن فرحة العيد منذ الطفولة حتى الآن، ودائما يتم الاستماع للأغانى احتفالا بالعيد.

أغنية يا ليلة العيد

أغنية يا ليلة العيد غناء كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات احمد رامى، وألحان وتوزيع الموسيقار رياض السنباطى، وتعتبر من أهم أغانى احتفالا بالعيد و أيقونة العيد كل الأعوام.



أغنية أهلاً بالعيد

غناء النجمة صفاء أبو السعود ، كلمات الشاعرعبد الوهاب محمد ، وألحان جمال سلامة، وتعتبر هذه الأغنية أيضا أيقونة العيد المصرى، ويتم ترديدها جميع الأعياد.

أغنية هل هلال العيد

غناء المطربة نور الهدى، من كلمات بيرم التونسى، وألحان فريد الأطرش، وغنى نفس الأغنية بصوته فريد الأطرش لاعجابه الشديد بها، ليغنى اغنية "هل هلال العيد" كلاً من نور الهدى ، فريد الأطرش.

أغنية الليلة دى عيد

غناء ياسمين الخيام، كلمات عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت، وكانت هذه الاغنية أيقونة الثمانينات

أغنية العيد جيه

غناء المطرب إيهاب توفيق، وإخراج على رائد، كلمات هذه الاغنية جميلة جداً، كانت من أشهر الأغانى فى فترة أوائل الالفينات وفى التسعينات غنت المطربة غادة رجب أغنية " العيد السنة دى أحلى كل الأعياد والأفراح بتنادى جاية لنا فى الميعاد".