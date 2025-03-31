شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اليوم الأخير فى حياة عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

يروى محمد شبانة، ابن شقيق العندليب، تفاصيل اليوم الأخير فى حياة عبد الحليم قائلاً: كان الأطباء قد نصحوه بزراعة الكبد، لكنه رفض خوفًا من أن يؤثر ذلك على أدائه على المسرح، وعندما نُقل إلى مستشفى «كينجز كوليدج» فى لندن، خضع لحقن الدوالى، وكان من عادته أن يضع المصحف تحت رأسه، لكنه هذه المرة سقط منه، فأخذه الطبيب ويليام روجرز ووضعه فى جيبه، بعد العملية، دخل الجميع غرفته ليجدوه غارقًا فى بركة من الدماء. قبل وفاته بيومين، تحدث معى عبر الهاتف وقال لى: «إزّيك يا حمادة؟.. ادعى لى يا حبيبى»، ثم طلب التحدث إلى والدتى، وقال لها: «روحى سيدنا الحسين وادعى لى، أنا تعبان جدًا وعايز الراحة» وبعدها بيومين، دخل العمليات، وحدث ما حدث.

وهكذا، أسدل الستار على حياة العندليب الأسمر، لكنه بقى خالدًا فى قلوب محبيه، بصوته وأغانيه التى لا تزال تملأ الدنيا طربًا وشجنًا.

يذكر أن 30 مارس هو تاريخ ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهذا العام 2025 تحل الذكرى الـ48 على رحيله، وفى مثل هذا اليوم، يحتفل عدد كبير من محبيه وعشاقه بزيارة قبره، ثم التوجه إلى منزله لقراءة الفاتحة واسترجاع الذكريات، والغناء للعندليب، ومشاهدة غرفة نومه وبعض مقتنياته، إضافةً إلى غرفة جلوسه ومكتبه وشرفته التى كان يطل منها، والتى تقع فى الطابق السابع بمنطقة الزمالك، حيث تطل على منظر خلاب تغطيه الأشجار، ويُرى منه جزء كبير من سحر القاهرة.