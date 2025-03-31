شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 15.. شمس ينقذ رضوان من رجال الخواجة قبل حرق المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يُعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثا مثيرة، حيث ذهب شمس مسرعاً للمسرح لإنقاذ رضوان وفاطمة، ليجد رجال الخواجة يحاولون حرق المسرح وقتل رضوان أثناء العرض المسرحى الخاص برضوان، ولكن شمس أنقذه وقام بضرب رجال الخواجة وقائدهم كريم عبد الخالق.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي



مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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