شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 30.. ياسمين صبرى تحتفل بعيد ميلاد ابنها على أغنية بصوت جنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، باحتفال "زينب" ياسمين صبري بعيد ميلاد ابنها، وسط حضور أفراد أسرتها وعائلتها، وذلك على أغنية النجمة المغربية جنات.

وشهدت الحلقة مفاجأة "زينب" لـ"أسامة" باتفاقها مع "هارون" نضال الشافعي ضده، وهو ممول برنامجها وساعدها في الحصول على أدلة ضده وتقديم قضايا ضده.

كما أخبرته "زينب" بأنها استدرجته في الحديث عن كيفية استغلالها في الإمضاء على الأوراق التي تفيد بتنازلها عن كل شيء، ليكشف الطريقة أثناء فتحها مكالمة من هاتفها بالنيابة، وبالتالي صدر قرار أمر وضبط، وقامت "زينب" بصفعه على وجهه ثم ألقت الشرطة القبض عليه.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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