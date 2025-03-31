شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة.. الحكم بالمؤبد على وسام لتحرشه بالطفل يوسف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية والتي تعرض تحت عنوان "اللام القمرية"، الحكم بالمؤبد على وسام "محمد شاهين" في قضية تحرشه بالطفل يوسف "علي البيلي"، فيما احالت أوراقه للنيابة العامة في قضية تحرشه بالطفل إسماعيل.



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



مسلسل لام شمسية الحلقة 15



مسلسل لام سمسية الحلقة الأخيرة



و شهدت الحلقة أيضا افصاح رباب يسرا اللوزي، لوالدة وسام "نادية" صفاء الطوخي بأن ابنها غير سوي، وأنها انهارت بسبب حملها الثاني وحاولت الانتحار خوفا على ابنتها "زينة" ياسمينا العبد، بينما احضرت للمحكمة لاب توب زوجها والذي تبين أنه يحتفظ عليه بصور وفيديوهات مخلة.

فيما شهدت محاكمة وسام "محمد شاهين" شهادة الطفل يوسف أمام القاضي بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، فيما ذكر والده طارق "أحمد السعدني" الفعل الخادش الذي قام به وسام مع نجله، وذلك لعدم قدرة الطفل على التعبير عما كان يتعرض له من تحرش خلال اللعبة السر التي كانت يلعبها وسام "محمد شاهين" معه.

وقامت والدة الطفل إسماعيل بالشهادة أمام المحكمة بتعرض ابنها للتحرش على يد وسام "محمد شاهين" حيث كان يأتي مبكرا قبل موعد درس الطفل ليتحرش به.

وشهدت الحلقة شهادة سمية "فاتن سعيد" بتحرش وسام "محمد شاهين" بها، في المرحلة الإعدادية، حيث كانت تذهب مع والدتها هناء التي تعمل في منزل وسام ووالدته نادية "صفاء الطوخي"، ولكنها استغل الامر وكان يتحرش بها بعدما اوهمها انه يحبها.



وشهدت جلسة المحكمة اجتماع كل ضحايا وسام محمد شاهين في المحكمة، حيث حضرت سمية "فاتن سعيد" مع والدتها هناء التي تعمل في منزل والدة وسام، فيما حضر الطفل زميل يوسف في المدرسة والذي تعرض للتحرش من وسام.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025