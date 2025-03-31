شكرا لقرائتكم خبر عن لام شمسية الحلقة الأخيرة.. الطفل يوسف يشهد فى المحكمة بتعرضه للتحرش من وسام والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية والتي تعرض تحت عنوان "اللام القمرية"، شهادة الطفل يوسف أمام القاضي بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، فيما ذكر والده طارق "أحمد السعدني" الفعل الخادش الذي قام به وسام مع نجله، وذلك لعدم قدرة الطفل على التعبير عما كان يتعرض له من تحرش خلال اللعبة السر التي كانت يلعبها وسام "محمد شاهين" معه.

فيما شهدت الحلقة قيام والدة الطفل إسماعيل بتعرض ابنها للتحرش على يد وسام "محمد شاهين"، حيث كان يأتي مبكرا قبل موعد درس الطفل ليتحرش به.

وشهدت الحلقة شهادة سمية "فاتن سعيد" بتحرش وسام "محمد شاهين" بها، في المرحلة الإعدادية، حيث كانت تذهب مع والدتها هناء التي تعمل في منزل وسام ووالدته نادية "صفاء الطوخي"، ولكنها استغل الامر وكان يتحرش بها بعدما اوهمها انه يحبها.

وشهدت جلسة المحكمة اجتماع كل ضحايا وسام محمد شاهين في المحكمة، حيث حضرت سمية "فاتن سعيد" مع والدتها هناء التي تعمل في منزل والدة وسام، فيما حضر الطفل زميل يوسف في المدرسة والذي تعرض للتحرش من وسام.

فيما شهدت الحلقة اعتذار هبة أسيل عمران، والدة يوسف الطفل "علي البيلي"، لنيللي أمينة خليل، على كل ما بدر منها، وعن تصرفاته وجرحها لها في كثير من الأحيان، وذلك بعدما شعرت هبة بتقدم ابنها يوسف في الدراسة وتغير حياته.

وشهدت الحلقة إقناع محامي وسام "محمد شاهين" لوالدته صفاء الطوخي، بالتنازل عن الدعوة المدنية، وذلك بعد إلغاء الحكم على نيللي والذي كان من المقرر 3 سنوات، مع تغريمها 50 ألف جنيه، وإيقاف تنفيذ العقوبة وإلزامها بالمصاريف.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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