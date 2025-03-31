شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة.. والدة الطفل إسماعيل تشهد بتحرش وسام بابنها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية والتي تعرض تحت عنوان "اللام القمرية"، شهادة والدة الطفل إسماعيل بتعرض ابنها للتحرش على يد وسام "محمد شاهين"، حيث كان يأتي مبكرا قبل موعد درس الطفل ليتحرش به.

وشهدت الحلقة شهادة سمية "فاتن سعيد" بتحرش وسام "محمد شاهين" بها، في المرحلة الإعدادية، حيث كانت تذهب مع والدتها هناء التي تعمل في منزل وسام ووالدته نادية "صفاء الطوخي"، ولكنها استغل الأمر، وكان يتحرش بها بعدما أوهمها أنه يحبها.

وشهدت جلسة المحكمة اجتماع كل ضحايا وسام محمد شاهين في المحكمة، حيث حضرت سمية "فاتن سعيد" مع والدتها هناء التي تعمل في منزل والدة وسام، فيما حضر الطفل زميل يوسف في المدرسة والذي تعرض للتحرش من وسام.

فيما شهدت الحلقة اعتذار هبة أسيل عمران، والدة يوسف الطفل "علي البيلي"، لنيللي أمينة خليل، على كل ما بدر منها، وعن تصرفاته وجرحها لها في كثير من الأحيان، وذلك بعدما شعرت هبة بتقدم ابنها يوسف في الدراسة وتغير حياته.

وشهدت الحلقة إقناع محامي وسام "محمد شاهين" لوالدته صفاء الطوخي، بالتنازل عن الدعوة المدنية وذلك بعد إلغاء الحكم على نيللي والذي كان من المقرر 3 سنوات، مع تغريمها 50 ألف جنيه، وإيقاف تنفيذ العقوبة وإلزامها بالمصاريف.

فيما قام طارق "أحمد السعدني" بمواجهة والدة وسام حيث سألها هل انتي مصدقة ابنك؟ ولكنها لم تجد إجابة للرد عليه.

وكانت عُرضت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية، الذي يذاع ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعنوان "الساعة"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات، وحذر القائمون على المسلسل من أنه في حال الشعور بأي انزعاج يرجي طلب المساعدة من شخص موثوق أو متخصص في الصحة النفسية.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل لام شمسية، ذهاب محمد شاهين "وسام الألفي" إلى المدرسة رغم مطالبه والدته صفاء الطوخي "ميس نادية" بعد الذهاب للمدرسة، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى ذهاب أمينة خليل "نيللي" إلى المحامي من جديد لفتح القضية القديمة التي كانت قد رفعتها ضد "وسام".

وسافرت النجمة أمينة خليل "نيللي" إلى الإسكندرية لمحاولة بيع شقتها القديمة لمساعدتها في تخطي أزمة القضايا وتكاليفها، وسرعان ما راودتها أحلامها الغامضة والمؤلمة التي كانت تراودها من أول المسلسل والتي اتضح فيما بعد تعرضها للعنف الجسدي في طفولتها.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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