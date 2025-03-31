شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأخيرة .. عمر يقبض على شقيقه فهد وهو يبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل فهد البطل بمشهد وضع الكلبشات فى يد فهد من قبل عمر الذى وضعها فى يده أيضا، بعدما أخبره بأنه لن يخالف القانون.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل فهد البطل مقابلة فهد وعمر أمام أنظار غلاب، بعدما علم أن فهد شقيقه وأن غلاب ليس والده، ثم قام فهد بقتل غلاب أمام أنظار عمر.

قصة مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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