شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرام سهل بس الحساب صعب" رسالة مصطفى شعبان فى الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، بإبلاغ حكيم باشا الشرطة بالتمثال الذي وجده في أرضه، وكشف لهم أن هذه المنطقة من المؤكد تحتها مقبرة، وفرح أبوه بأنه قام بذلك، وقرر ألا يعود للحرام، فبدأ حكيم يردد الحرام سهل بس الحساب صعب، وجعل أولاده يرددون هذه الجملة أكثر من مرة حتى يربيهم على الحلال.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، فبعد مرور السنين ظهر حكيم وهو يعمل في الأرض مع أبيه، وقد رزقه الله بولدين، من صفا ولومة، وكانوا يعيشون في سعادة، وطلب حكيم من أبنائه أن يحفروا في الأرض ليتفاجأ الأولاد بجسم غريب فينادون على أبيهم حتى يراه.

كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا كشف غزل "دينا فؤاد" لحكيم، أنها وضعت حبوب الغلة في الطعام لتتخلص من حياتهم كلهم، وأنها قد أخذت الحبوب من المندرة لوقت تحتاجها فيه، ولكن برنسة "سهر الصايغ" قامت بإجبارها على تناول الطعام، وأوصته غزل بأن يدفنها بجوار ابنها.

وكشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، أيضا إمساك برنسة "سهر الصايغ" بجلباب حكيم، وهي ساقطة على الأرض بين الحياة والموت، وتوسلت إليه أن ينقلها للمستشفى، وكشفت له أن غزل "دينا فؤاد" قد وضعت السم في الأكل، وقالت له إنها لا تريد أن تموت، ولكنها فارقت الحياة في لحظتها.

ودخل حكيم باشا القصر رافعاً سلاحه مستعداً لقتل كل من في القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، ولكنه تفاجأ بأن كل من في القصر من أولاد عمه وأعمامه وعمته قد ماتوا وسقطوا أرضاً، ووقف بينهم وهو في حالة ذهول.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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