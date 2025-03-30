شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم باشا الحلقة الأخيرة.. سهر الصايغ تهين دينا فؤاد وتأمرها بعمل وجبة الغداء لهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث صعدت برنسة "سهر الصايغ" لحجرة غزل "دينا فؤاد" وأهانتها، وقامت بإلقاء الطفل اللعبة التي تحملها غزل على الأرض، كما قامت بأمرها بأن تعد لهم وجبة الغداء، وأجبرتها تنزل المطبخ، وبعدما نزلت دخلت لها برنسة المطبخ لتلتقي اللعبة مرة أخرى على الأرض وهي تصرخ في وجهها بأن ابنها مات.

بعدما أخرج حكيم كل الآثار من المقبرة، ولم يتبق سوى الأموال، سأل فواز "أشرف زكي" عن سبب تأخر رجاله لأخذ الأموال، فاقترح عليه حكيم أن يخرجوا من المقبرة ليعرفوا سبب تأخر الرجال، وذلك خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، وبالفعل بعدما خرجوا وجدوا رجال غراب "أحمد فهيم" وواصل "رياض الخولي" وكذلك الإرهابيون، في الخارج، ثم هجمت الشرطة عليهم وتم القبض عليهم جميعا.

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، باتفاق حكيم مع الشرطة لتسليم تجار الآثار الكبار وكذلك الإرهابيون، وكذلك تسليمهم كل الآثار في المقبرة، ووضعوا سويا خطة الهجوم، ثم وصل حكيم مع فواز "أشرف زكي" للمقبرة ليسلمه الآثار والأموال مقابل عملة "البيتكوين"، وبالفعل يقوم بتحويل العملة لهم ويبدأ رجاله في نقل الآثار بسيارتهم.

وبعدما علم غراب "أحمد فهيم" أن الطفل الذي مات ليس ابن حكيم "مصطفى شعبان" وذلك خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، قرر أن يقتل الشيخ رضوان "أحمد صادق" أبو حكيم، حتى يحرق قلبه عليه، ولكن واصل "رياض الخولي" اعترض، وهدده لو نفذ ذلك سينتقم منه، لأن رضوان بالنسبة له هو الشخص الصالح الوحيد في نجع الباشا، فقرر أن ينتقم من حكيم ويقتله بعدما أن يخرج الأموال من المغارة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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