شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة.. حكيم يعمل فى الأرض ويُرزق بأولاد من صفا ولومة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، فبعد مرور السنين ظهر حكيم وهو يعمل في الأرض مع أبيه، وقد رزقه الله بولدين، من صفا ولومة، وكانوا يعيشون في سعادة، وطلب حكيم من أبنائه أن يحفروا في الأرض ليتفاجأ الأولاد بجسم غريب فينادون على أبيهم حتى يراه.

كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا كشف غزل "دينا فؤاد" لحكيم، أنها وضعت حبوب الغلة في الطعام لتتخلص من حياتهم كلهم، وأنها قد أخذت الحبوب من المندرة لوقت تحتاجها فيه، ولكن برنسة "سهر الصايغ" قامت بإجبارها على تناول الطعام، وأوصته غزل بأن يدفنها بجوار ابنها.

وكشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، أيضا إمساك برنسة "سهر الصايغ" بجلباب حكيم، وهي ساقطة على الأرض بين الحياة والموت، وتوسلت إليه أن ينقلها للمستشفى، وكشفت له أن غزل "دينا فؤاد" قد وضعت السم في الأكل، وقالت له إنها لا تريد أن تموت، ولكنها فارقت الحياة في لحظتها.

ودخل حكيم باشا القصر رافعاً سلاحه مستعداً لقتل كل من في القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، ولكنه تفاجأ بأن كل من في القصر من أولاد عمه وأعمامه وعمته قد ماتوا وسقطوا أرضاً، ووقف بينهم وهو في حالة ذهول.

بعدما خرج حكيم باشا من مركز الشرطة، بعدما اعتبره الضابط شاهد ملك كما اتفق معه، وذلك خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حمل سلاحه وتوجه مسرعاً إلى القصر، وهو يحمل في يده السلاح، حتى يقوم بالانتقام من عائلته بقتلهم بعد فعلتهم معه، وحاولت صفا ولومة زوجاته منعه عن ذلك الفعل لكنه رفض، كما حاولت عمته عظيمة "عايدة فهمي" أن تمنعه لكنها فشلت أيضا.

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث أعدت غزل "دينا فؤاد" الطعام لعائلة الباشا، وقبل أن يبدأوا في الأكل، أجبرتها برنسة "سهر الصايغ" على أن تتذوق الأكل قبل أن يأكلوا، حتى تتأكد أنها لم تضع لهم سمًّا في الأكل، وبالفعل قامت غزل بتذوق الطعام، مما دفعهم إلى أن يتناولوا الطعام جميعا.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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