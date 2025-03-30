شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يتصدر السوشيال بمصر والدول العربية بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج مصطفى شعبان ومسلسل حكيم باشا، قائمة الأعلى تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وشهدت الحلقة الأخيرة عددا من الأحداث المثيرة، أبرزها تخلي "حكيم" والذي يؤدي دوره الفنان "مصطفى شعبان" عن ثروته وتجارة الآثار بعد وفاة أولاد عمه، وعودته للعمل في أرض والده مع اثنين من زوجاته، اللتين أنجبتا له فيما بعد عددا من الأولاد.

وحظي مسلسل حكيم باشا، باهتمام واسع من المشاهدين، والذي انعكس في تفاعلهم مع أحداث المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي، مع إشادة خاصة بأداء الفنان مصطفى شعبان وإتقانه للهجة الصعيدية.

فعلى مدى 30 حلقة، استطاع مسلسل حكيم باشا، اجتذاب المشاهدين، والتفاعل مع أحداثه المثيرة والصراع الدائر بين أبناء العمومة بسبب الميراث.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويعرض حصريا على قناتي cbc والحياة فضلا عن عدد من القنوات العربية بينها الشارقة ورؤيا والرشيد وSBC فضلا عن منصتي Shahid وWATCH IT.

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