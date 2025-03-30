شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تشكر قناة "الناس" على جهودها فى نقل الشعائر الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة الأوقاف الشكر والتقدير إلى قناة الناس على جهودها الكبيرة في خلال شهر رمضان المبارك، وما قدمته من تغطية إعلامية ثرية شملت نقل صلاتي التراويح والتهجد، وإنتاج العديد من البرامج الدينية التوعوية الهادفة، التي أسهمت في نشر الفكر الوسطي المستنير وإبراز سماحة الإسلام.

كما تثمن الوزارة الدور البارز للقناة في إتاحة الفرصة لعدد من أئمة وزارة الأوقاف وواعظاتها للمشاركة في هذه البرامج، بما يؤكد رسالة الوزارة في نشر صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني من خلال نماذج علمية ودعوية متميزة.

وتؤكد الوزارة أن هذا التعاون يؤكد رسالتها المشتركة مع القنوات الإعلامية الهادفة في إبراز الوجه المضيء للإسلام ونقل الأجواء الروحانية لشهر رمضان إلى جمهور واسع، كما يعزز الدور الريادي لمصر في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه السامية.

سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء، وأن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم، وأن يديم هذا التعاون المثمر لما فيه الخير والنفع.