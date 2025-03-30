شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة.. نيقولا معوض يكتشف ادعاءات حمل مها نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة الأخيرة، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، محاولات "أسامة" نيقولا معوض للوصول إلى "زينب" ياسمين صبري، ولكنه لم يستطع، وحاول أن يطلب المساعدة من شقيقها ومن زوج صديقتها "محمود" أحمد جمال سعيد، ولكنهما أخبراه بعدم استطاعتهما.

سمع "أسامة" حديث زوجته "نانسى" مها نصار ووالدتها، حيث أخبرتها والدتها بأنها وجدت سيدة حاملا ستلد في نفس التوقيت المقرر أن تلد فيه، لينفعل ويلقى هاتفه بعدما علم حقيقة ادعاء "نانسى" بالحمل.

وشهدت الحلقة ذهاب "أسامة" نيقولا معوض للمنزل، وتحدثت معه "نانسى" مها نصار وأعطاها هدية، لتعرب عن سعادتها.

واجه "أسامة" "نانسى" عن كيفية معرفة مكانه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ولكنها كذبت ولم تخبره بأنها كانت تتبع هاتفه وأخبرته بأنه قامت بتأجير سائق يتتبعه ويخبرها خوفا عليه من العودة لـ "زينب" ياسمين صبري، كما واجهها بأمر حملها ليخبرها متى سنذهب لمتابعة الحمل، لترتبك ولكنها أخبرته بأنها ستحصل على ميعاد مع الطبيبة وتخبره.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025