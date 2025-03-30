شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة: نفخر بتقديم موسم درامي استثنائي بإنتاج نحو 22 عملًا ناجحًا والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الجمهور عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، حيث قالت، "بكل فخر، ننهي سباقًا دراميًا رمضانيًا استثنائيًا بإنتاج أكثر من 22 عملًا دراميًا ناجحًا، ونشارككم فرحة عيد الفطر المبارك بكل حب، ونتطلع دائمًا إلى مزيد من الإبداع كل عام وأنتم بخير.

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان 2025، توليفة مميزة ومتنوعة من المسلسلات ما بين الكوميدى والاجتماعى والشعبى والصعيدى والإثارة والتشويق، كما استمرت في الدفع بأعمال الـ15 حلقة التى تتيح فرص عمل أكبر للعاملين فى صناعة الدراما وكذلك القضاء على الملل والتطويل بطرح موضوعات بشكل مكثف وسريع.

وضمت قائمة مسلسلات رمضان 2025: وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدى، حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، فهد البطل بطولة أحمد العوضى، الغاوي بطولة أحمد مكى، الكابتن بطولة أكرم حسنى، إخواتي بطولة نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، جودر 2 بطولة ياسر جلال.

وكذلك مسلسلات: قلبي ومفتاحه بطولة مى عز الدين وآسر ياسين، لام شمسية بطولة أمينة خليل، قهوة المحطة بطولة أحمد غزى وبيومى فؤاد وهالة صدقى، ظلم المصطبة بطولة إياد نصار وفتحى عبد الوهاب وريهام عبد الغفور، ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى ومحمود حميدة، النص بطولة أحمد امين، عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، عقبال عندكوا بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد.

كما عرضت المتحدة على شاشتها في رمضان 2025 مسلسلات: حسبة عمري بطولة روجينا، أثينا بطولة ريهام حجاج، الأميرة – ظل حيطه بطولة ياسمين صبري، كامل العدد الجزء الثالث بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة، والشرنقة بطولة أحمد داود وهو من أعمال منصة watch it الأصلية.

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