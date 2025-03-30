شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحميد يتحرر من قيوده فى الحلقة الأخيرة من ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهاية قوية للشيخ مصطفى وتحول كبير في شخصيته وموقفه تجاه الأخوين علاء وحمادة كشرى، يتحرر الشيخ مصطفى (أحمد عبدالحميد) من قيوده أخيراً بعد أن يدخل لأول مرة فى مواجهة قوية وكاشفة مع الشيخ علاء فى الحلقة الأخيرة من مسلسل ظلم المصطبة، الذى عُرض فى الجزء الثانى من رمضان وكان يُعرض على منصة Watch IT، ضمن قائمة الأعلى مشاهدة.

توجه الشيخ مصطفى إلى المسجد مرتديا ملابسه الأزهرية وهو فى حالة من الفخر والاعتزاز بالنفس، ليلقي خطبة الجمعة ويؤم الناس في الصلاة، وقد وجد الشيخ علاء (أحمد عزمى) مستندا إلى المنبر فى حالة تأهب لإلقاء الخطبة، إلا أن الشيخ مصطفى يطلب منه النزول.

ينزل الشيخ علاء عن المنبر مستنكراً حديث الشيخ مصطفى معه، محاولاً تذكيره بأنه صاحب الفضل عليه فى الوصول إلى هذه المكانة، نجد الشيخ مصطفى يعترض لأول مرة على مناداته بالشيخ بوجى، حيث قام بتوبيخ الشيخ علاء ومصارحته بكل ما كان يكنه له من مشاعر سلبية هو وشقيقه الحاج حمادة كشرى (فتحي عبد الحميد).

المسلسل من بطولة إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، جهاد حسام الدين، فاتن سعيد وغيرهم، ومن إخراج محمد على.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025