شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم باشا الحلقة الأخيرة.. مصطفى شعبان يتوجه مسرعا للقصر حاملا سلاحه للانتقام والان مع تفاصيل الخبر

خرج حكيم باشا من مركز الشرطة، بعدما اعتبره الضابط شاهد ملك كما اتفق معه، وذلك خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حمل سلاحه وتوجه مسرعاً إلى القصر، وهو يحمل في يده السلاح، حتى يقوم بالانتقام من عائلته بقتلهم بعد فعلتهم معه، وحاولت صفا ولومة زوجاته منعه عن ذلك الفعل لكنه رفض، كما حاولت عمته عظيمة "عايدة فهمي" أن تمنعه لكنها فشلت أيضا.

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث أعدت غزل "دينا فؤاد" الطعام لعائلة الباشا، وقبل أن يبدأوا في الأكل، أجبرتها برنسة "سهر الصايغ" على أن تتذوق الأكل قبل أن يأكلوا، حتى تتأكد أنها لم تضع لهم سمًّا في الأكل، وبالفعل قامت غزل بتذوق الطعام، مما دفعهم إلى أن يتناولوا الطعام جميعا.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث صعدت برنسة "سهر الصايغ" لحجرة غزل "دينا فؤاد" وأهانتها، وقامت بإلقاء الطفل اللعبة التي تحملها غزل على الأرض، كما قامت بأمرها بأن تعد لهم وجبة الغداء، وأجبرتها تنزل المطبخ، وبعدما نزلت دخلت لها برنسة المطبخ لتلتقي اللعبة مرة أخرى على الأرض وهي تصرخ في وجهها بأن ابنها مات.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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