كريم فهمي يتصدر الترند بسبب مي عمر.. فما القصة؟

كريم فهمي منقذ المقهورات بعد ظهوره في إش إش

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مسلسل "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:23 مساءً - تصدر اسم الفنانترند مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل "إش إش" مع النجمة مي عمر.فاجأ النجم كريم فهمي الجمهور بظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل "إش إش"، وأطلق عليه الجمهور لقب "العوض ومنقذ المقهورات"؛ كونه ظهر معفي نهاية سعيدة لمسلسل "إش إش".حيث يظهربعد أن حققت "إش إش –" حلمها؛ ونجاحها في إنجاز المستوى السابع من كورس اللغة الإنجليزية وعملها موظفة "كول سنتر"، ويظهر كزميل لها وتنشأ بينهما قصة حب وتجد فيه الشخص الذي كانت تحلم به، والذي يقدرها ويحترم طموحاتها ولا يهمه ماضيها.ويتزوجها في حفل بسيط وأنيق، حيث تظهر إش إش بفستان زفاف ساحر، وتبدو أكثر سعادة واطمئناناً من أي وقت مضى، وتنجب منه طفلة كما كانت تحلم، لتحقق أحلامها في نهاية سعيدة للمسلسل".ومع هذه النهاية السعيدة تصدر اسم الفنانترند مواقع التواصل، حيث اعتبره الجمهور نجم الموسم بعد ظهوره وأطلقوا عليه من خلال تعليقاتهم: "منقذ البنات المقهورة، وجابر للخواطر، والعوض، وغيرها من التعليقات".كما علقت النجمة بدرية طلبة على ظهور كريم فهمي في نهاية المسلسل بشكل طريف، حيث قالت: "الحقي يا ليل فارس بيخونك مع إش إش"؛ لتنهال التعليقات على منشورها، والتي جاءت كالتالي: "المسلسلات فتحت على بعض، فارس يصلح ما أفسده الآخرون بكل مسلسل، وغيرها من التعليقات.اطلعوا على فساتين طويلة مرصعة من وحي مي عمر بطلة مسلسل "إش إش"مسلسل "إش إش" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وحمدي هيكل.وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.والمسلسل يغوص في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».