كيف ردّ راغب علامة على مطلقي الشائعات حول تعرضه لوعكة صحية؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:23 مساءً - أعرب الفنان راغب علامة عن استيائه من تردد الشائعات المغرضة حول تعرضه لوعكة صحية، ما جعله يقوم بنفسه بنفي هذه الشائعات التي وصفها بالحاقدة والسخيفة، مؤكداً أنها نابعة من قلوب سوداء يقوم بنشرها أشخاص مجهولون على بعض منصات السوشيال ميديا.

راغب علامة لمطلقي الشائعات: موتوا بغيظكم

وهذه الشائعات حول مرضه، أثارت كما ذكر السوبر ستار راغب علامة تخوف جمهوره حول صحته، فعمد إلى طمأنتهم من خلال رسالة وجهها عبر حسابه على موقع "إكس" بعدما تزايدت الاتصالات به للاطمئنان على وضعه الصحي، فأكد لجمهوره ومحبيه أنه بصحة جيدة ولا يشكو من شيء وأن كل ما يتردد مجرد شائعات وكتب تغريدة جاء فيها: "يتصل بي الاصدقاء والمحبين للإطمئنان على وضعي وعلى صحتي بعد تزايد بعض الشائعات الحاقده والسخيفة التي تطلقها قلوب سوداء من على بعض منصات السوشيل ميديا،ومصادرها مجهولة المصدر ! "

وتابع رسالته موجهاً كلامه لمطلقي الشائعات عنه ومؤكداً لهم أن رده الوحيد عليهم يكون من خلال أعماله الفنية وكتب:" جوابي الوحيد لهم هو "موتوا بغيظكم " وردودنا سوف تكون من خلال اصداراتنا ونشاطاتنا الفنية القادمة في بيروت والإمارات ومعظم الدول العربية الحبيبة وبين جمهورنا الكبير والحبيب". وقد لقيت تغريدة السوبر ستار راغب علامة تفاعلاً كبيراً من محبيه وجمهوره الذين تمنوا له دوام الصحة الجيدة والسلامة والاستمرارية بمسيرته الناجحة. ومن هذه التعليقات:" الله يحميك من الحاقدين وأصحاب القلوب السوداء"، "راغب علامة حبيب الملايين رح يضل يتربع ع عرش النجومية والنجاح ويا جبل ما يهزك ريح"،



علماً أنها ليست المرة الأولى التي تطال الشائعات الفنان راغب علامة، فهو يعدّ من أكثر الفنانين عرضة للشائعات المغرضة التي تحاول النيل منه ولكنه يواجهها بكل ثبات وبأعماله الفنية الناجحة.

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