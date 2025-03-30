هذه أمنيات أحلام في عيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة الإماراتية أحلام، محبيها بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكتبت عبر صفحتها الخاصة: "كل عام وانتو طيبين، ينعاد عليكم إن شاء الله بالعز والأمان والصحة وطولة العمر، بأمان أهلكم وأمان بلادكم إن شاء الله، تقبل الله طاعتكم، عيدكم مبارك وعساكم من عواده".



وتفاعل متابعو أحلام مع منشورها، وجاء من بين تعليقاتهم: "وانتي واهلك واحبابك بالف خير وصحه وعافيه

والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال"، "كل عام والملكة احلام واسرتها الكريمة بألف خير"، "وانتي طيبه ياروح الروح" و"كل عام وانتي العيد".