شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. خطة رقية لتوريط فارس فى تهريب آثار والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، بالكشف عن مخطط رقية (نيكول سابا) لتوريط فارس أبو العزم (كريم فهمى)، وذلك خلال حديث رقية مع زوجها يوسف (خالد سليم) والتي أكدت له أنها ستقوم بتهريب آثار خلال شحنة شركة أبو العزم وأن ذلك لن يأتى بضرر عليه في شىء.

تكشف رقية أنها اختارت أن يكون فارس هو المسؤول عن هذه الشحنة وذلك ليكون في وجه المدفع، فاذا وصلت الشحنة بالآثار ستستفيد العائلة بالكامل، واذا لم تمر الشحنة بما فيها سيتورط فارس ووقتها سيكون تم التخلص منه بعدما تحداهم طوال الفترة الماضية، وارتبك يوسف من هذه الخطة خوفا من توريط اخوه او الشركة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

بدأت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، بمشادة بين منصور (حمدي هيكل) الذي يعمل في فيلا أبو العزم، مع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) حيث تجرأ منصور على عبد العزيز وأدخله غرفه في الفيلا وأغلقها بالمفتاح بل ومسكه من ملابسه وأخبره أن أبنه حازم (محمود ياسين جونيور) لعب بابنته شهد وأخطأ معها ولابد أن يتزوجها.

يستعيد منصور ما حدث في الماضي من منصور تجاه الخادمة التي كانت تعمل في الفيلا والتى أقام معها علاقة وحملت ووقتها قرر عبد العزيز التخلص منها بعدما أنجبت نعمة التي أخذها منصور عنده وسماها على إسمه وجعلها تعمل حاليا خادمة في الفيلا، ولم يكن يعرف أحد بهذه القصة حتى كشفها منصور ورغم كل ذلك لم يهتم عيد العزيز بأمر ابنته، ويعد منصور بحل أزمة حازم مع شهد.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



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