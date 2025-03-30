شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. منصور يهدد عبد العزيز بالماضي بسبب حازم وشهد والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، بمشادة بين منصور (حمدي هيكل) الذي يعمل في فيلا أبو العزم، مع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) حيث تجرأ منصور على عبد العزيز وأدخله غرفة في الفيلا وأغلقها بالمفتاح بل ومسكه من ملابسه وأخبره أن أبنه حازم (محمود ياسين جونيور) لعب بابنته شهد وأخطأ معها ولابد أن يتزوجها.

يستعيد منصور ما حدث في الماضي من منصور تجاه الخادمة التي كانت تعمل في الفيلا والتى أقام معها علاقة وحملت ووقتها قرر عبد العزيز التخلص منها بعدما أنجبت نعمة التي أخذها منصور عنده وسماها على إسمه وجعلها تعمل حاليا خادمة في الفيلا، ولم يكن يعرف أحد بهذه القصة حتى كشفها منصور ورغم كل ذلك لم يهتم عيد العزيز بأمر ابنته، ويعد منصور بحل أزمة حازم مع شهد.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل وتقابل حبيب، العديد من التطورات المثيرة والمشوقة، حيث كشف موسى ابن عم شهد (منة عرفة) لوالدها منصور أنه شاهد شهد مع حازم أبو العزم وضحك عليها بعدما وعدها بالزاوج، ويؤكد على أنه صورهما فيديو وأن الوقت جاء للحصول على حق شهد وحق منصور الذى ضيعه طوال فترة خدمته لهذه العائلة.

يشعل موسى النيران في تفكير عمه بما حدث لابنته شهد وأن عليه التدخل والحصول على حقها من عائلة أبو العزم، ليدخل مباشر ويعنف ابنته شهد التي تخبره بأن حازم ضحك عليها انه يحبها ويريد الزواج منها وكان يضغط عليها طوال الوقت بالخروج معه، وأن ما حدث كان غصب عنها وأنها خافت الإفصاح بما حدث ليصفعها والدة لأنى يري أن هذا حدث برضائها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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